Сили ППО збили ракету над Сумською областю

У четвер, 29 грудня, над Сумською областю сили ППО збили ракету. В Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

"Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумською областю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві та області вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів.

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