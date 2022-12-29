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Сили ППО збили ракету над Сумською областю

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Суми, Четвер 29 грудня 2022 08:38
Сили ППО збили ракету над Сумською областю Фото: сили ППО збили ракету над Сумською областю (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 29 грудня, над Сумською областю сили ППО збили ракету. В Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумською областю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві та області вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів.

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