Сьогодні ми не бачимо, щоб Китай передавав зброю Росії, - Зеленський

Презилент Володимир Зеленський особисто звертався до керівництва Китаю з проханням не надавати жодної підтримки Росії у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави італійській газеті Corriere della Ser.
"Сподіваюся, що Пекін дотримується прагматичного підходу, інакше ми ризикуємо отримати Третю світову війну. Гадаю, вони це добре розуміють", - сказав політик.
Водночас Зеленський відповів на запитання, чи вже відбуваються постачання до РФ китайської зброї, зазначивши: "Сьогодні ми цього не бачимо".
З його слів, відносини із Китаєм завжди були дуже добрими.
"У нас були інтенсивні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах кожного, щоб вони не змінювалися", - додав президент.
Нагадаємо, постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо схвалить рішення про надання Росії зброї.
До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.
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