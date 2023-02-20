Сьогодні ми не бачимо, щоб Китай передавав зброю Росії, - Зеленський

"Сподіваюся, що Пекін дотримується прагматичного підходу, інакше ми ризикуємо отримати Третю світову війну. Гадаю, вони це добре розуміють", - сказав політик.

Водночас Зеленський відповів на запитання, чи вже відбуваються постачання до РФ китайської зброї, зазначивши: "Сьогодні ми цього не бачимо".

З його слів, відносини із Китаєм завжди були дуже добрими.

"У нас були інтенсивні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах кожного, щоб вони не змінювалися", - додав президент.