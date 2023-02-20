Сегодня мы не видим, чтобы Китай передавал оружие России, - Зеленский

"Надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, иначе мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают", - сказал политик.

В то же время Зеленский ответил на вопрос, происходят ли уже поставки в РФ китайского оружия, отметив: "Сегодня мы этого не видим".

По его словам, отношения с Китаем всегда были очень хорошими.

"У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись", - добавил президент.