Соглашение об открытом небе и мера пресечения для Медведчука: новости за 12 октября

В Киеве прошел саммит Украина-ЕС, Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу, сборная Украины не смогла удержать победу в отборе на чемпионат мира-2022. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 октября - в материале РБК-Украина.

В Киеве прошел саммит Украина-ЕС

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские чиновники. В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европейского союза приняли совместное заявление по итогам саммита. В общей сложности оно состоит из 25 пунктов.

Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу

Суд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Накануне ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

Мера пресечения будет действовать до 7 декабря 2021 года. Прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

"Поляков не был случайным пассажиром". В МВД сообщили подробности расследования смерти нардепа

Нардеп Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Таксист, который вез Полякова, изменил показания. Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

"Он (таксист, - ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - сказал Шевченко. Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков

Три года назад Россия захватила в плен 24 украинских военных моряков, которые на своих кораблях переходили через Керченский пролив. Украина ответила на дерзкую выходку северного соседа, подав иск в международный арбитраж. Первые слушания по этому делу начались 11 октября. Каким может быть решение международной юстиции и будет ли наказана страна-агрессор – читайте в материале РБК-Украина.

Украина не удержала победу над Боснией. Интрига в борьбе за плей-офф отбора на ЧМ сохраняется

Сборная Украины не смогла удержать победу в матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022. На гол Ярмоленко на старте поединка боснийцы ответили результативным ударом Ахмедходжича под конец встречи - 1:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Сильные дожди и холод: синоптики рассказали, где испортится погода

Погода в Украине в среду, 13 октября, в большинстве областей будет дождливой. При этом на всей территории страны температура снизится.

Также синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло, а ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень.