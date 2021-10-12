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"Поляков не был случайным пассажиром". В МВД сообщили подробности расследования смерти нардепа

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Киев, Вторник 12 октября 2021 10:52
"Поляков не был случайным пассажиром". В МВД сообщили подробности расследования смерти нардепа Фото: народный депутат Антон Поляков (facebook.com/polyakov206)
Автор: Анастасия Рокитна

Нардеп Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Таксист, который вез Полякова, изменил показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко в эфире "Украина 24".

"Он (таксист, - ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - сказал Шевченко.

Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

Относительно причин смерти, Шевченко отметил, что эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили правоохранители за нарушение ПДД. Поляков был без сознания. Приехавшая на место происшествия "скорая" не смогла его реанимировать.

Таксист сообщал полиции, что подобрал Полякова на транспортной остановке и в автомобиле нардепу стало плохо.

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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