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Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

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Украина, Вторник 12 октября 2021 12:04
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе Фото: Соглашение об открытом небе с ЕС подписано в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию подписания договора во время Саммита Украина - ЕС в Киеве.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Ранее представитель ЕС заявил, что подписание договора об "открытом небе" повысит количество путешественников, даст толчок туристической привлекательности Украины. Кроме того, в Украину зайдут новые лоукост-перевозчики.

Кроме того, вице-премьера-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что в первую очередь соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины.

О том, что изменится после подписания договора о едином авиапространстве с ЕС - в материале РБК-Украина.

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Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
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