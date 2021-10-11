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Захват кораблей в Керченском проливе: в Гааге начинаются слушания дела против РФ

Новина українською →
Нидерланды, Понедельник 11 октября 2021 11:35
Захват кораблей в Керченском проливе: в Гааге начинаются слушания дела против РФ Фото: в Гааге начинаются слушания дела против РФ (ps.fsb.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В понедельник, 11 октября в Гааге Арбитражный трибунал начнет слушания по делу о незаконном задержании РФ трех украинских кораблей и 24 членов экипажа в ноябре 2018 года. Так, российская сторона сегодня представит свою позицию, а Украина - завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

"С 11 октября Украина будет принимать участие в устных слушаниях по делу против РФ о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в арбитраже, будут касаться возражений Россией юрисдикции арбитража", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к выполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и украинских моряков.

Тогда за соответствующее решение проголосовало 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России.

Как сообщают в МИД, российская сторона воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража, на что Украина будет отвечать на возражения РФ относительно юрисдикции на устных слушаниях.

Напомним, 25 ноября 2018 года группа кораблей ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляла плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

Отметим, что Украина заранее проинформировала российскую сторону о маршруте движения кораблей. Однако при подходе к Керченскому проливу пограничные катера РФ напали и захватили украинские корабли и моряков.

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