Украина не удержала победу над Боснией. Интрига в борьбе за плей-офф отбора на ЧМ сохраняется

Сборная Украины не смогла удержать победу в матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022. На гол Ярмоленко на старте поединка боснийцы ответили результативным ударом Ахмедходжича под конец встречи - 1:1.

Первые минуты прошли в достаточно спокойном темпе - чувствовалось, что для обеих команд этот матч крайне важный. Правда, игра, по большей части, проходила на половине поля боснийцев. После 10-й минуты украинцы окончательно завладели игровой инициативой и, по сути, первая опасная атака завершилась голом в ворота Шехича. На 15-й минуте Степаненко вблизи чужой штрафной заметил рывок в свободную зону от Цыганкова, а тот сходу прострелил вдоль вратарской на дальнюю штангу, где Ярмоленко нужно было только попасть в пустые ворота - 1:0.

После гола украинцы немного дали почувствовать мяч соперникам, в свою очередь пытаясь воспользоваться свободными зонами на чужой половине поля. Так, на 24-й минуте Соболь убежал в контратаку и отлично вырезал на Тымчика, который на сумасшедшей скорости выходил один в один с кипером боснийцев, но переиграть того не смог.

Еще один отличный момент для взятия ворот был у Цыганкова, которого соперники забыли в собственной штрафной, но украинский вингер головой попасть в угол ворот Шехича не смог.

Ближе к концу тайма украинцы, такое впечатление, немного подсели, а боснийцы стали действовать все острее. Сперва на 34-й минуте украинцы пропустили очень острую контратаку от игроков сборной Боснии. Стеванович убежал по левому флангу нашей обороны и сделал опасный прострел в штрафную. Мяч попал к Колашинацу, который дважды с угла вратарской пытался пробить Пятова, но оба выстрела блокировали наши защитники.

А под занавес тайма счет вполне мог стать равным. Рефери не заметил фол на нашей половине на Степаненко, мяч получил Хаджиахметович и пробил из-за пределов штрафной. Этот выстрел парировал Пятов, но мяч подхватил Превляк и, обойти в штрафной Забарного пробивал из-под ноги Кривцова. Пятов уже не реагировал, но мяч после небольшого рикошета от ноги нашего защитника прошел рядом со штангой.

Во втором тайме игра пошла на встречных курсах - боснийцы стали больше атаковать и оставляли свободные зоны, чем раз за разом пользовались украинцы. Это явно игру оживило. Сперва Шапаренко с Ярмоленко организовали отличную атаку. Первый обыгрался в стенку со вторым, получив пас в ответ пятой, но немного не успел пробить по воротам - подстраховал Колашинац.

Спустя минуту, правда, уже боснийцы имели отличную возможность - после подачи с фланга украинцы забыли о Наличе в собственной штрафной. Хорошо босниец головой попасть в створ не смог.

А далее боснийцы пропустили еще один рывок от Тымчика. Украинский латераль вошел в штрафную и пробивал в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

И вновь во второй половине тайма украинцы подсели. Первым звоночком был опаснейший удар из-за пределов штрафной от Джеко. Украинцев в эффектном прыжке спас Пятов. Еще один опасный момент у ворот украинцев возник на 74-й минуте, когда Степаненко зазевался вблизи своих ворот, его обокрал Превляк и пробивал с пределов штрафной. Удар заблокировал Кривцов, а вторая попытка после подбора от того же Превляка пришлась в руки Пятову.

Но спустя три минуты украинцы таки пропустили. Боснийцы организовали атаку вторым темпом после розыгрыша стандарта, а Матвиенко не уследил за центральным защитником Боснии Ахмедходжичем, который после скидки от партнера сходу пробил в дальний угол ворот Пятова - 1:1.

У Украины был шанс уже в добавленное время вырвать победу - опасный штрафной вблизи ворот Шехича заработал Зубков. Но он же не смог перебросить стенку. В итоге ничья, которая сохраняет интригу в борьбе за плей-офф в нашей группе. Теперь украинцам нужно побеждать в последнем туре отбора против той же Боснии. Правда, играть будут в гостях. Да и теперь нужно надеяться, что Франция не уступит Финляндии в очной дуэли. Еще один матч финны и боснийцы проведут между собой.

"Желто-синие" по-прежнему остаются вторыми, но имеют на один сыгранный матч больше чем у Боснии и Финляндии.

УКРАИНА - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1:1

Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) - Ярмоленко (Зубков, 82), Цыганков (Булеца, 82) - Яремчук (Сикан, 72)

Босния и Герцеговина: Шехич - Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90+1) - Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58) - Гояк (Прчич, 58), Превляк (Демирович, 82) - Джеко