Соглашение между Украиной и Словакией открывает возможность виртуального реверса

Подписанное 31 декабря в Брюсселе техническое соглашение о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность осуществления виртуального реверса. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, "главным элементом победы является устранение "Газпрома" между Ужгородом и Велке Капушаны, как супероператора".

Коболев отметил, что на всех точках присоединения с Евросоюзом начнут действовать европейские правила, которые среди прочего предусматривают, например, виртуальный реверс. Глава НАК заявил, что основным камнем преткновения при подписании межоператорского соглашения между Украиной и Словакией являлся вопрос измерения объемов, проходящих через границу страны газа.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение. Европейская комиссия приветствует подписание соглашения.

Ранее сообщалось, что Словакия готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. При этом министр экономики Словакии Петер Жига отметил, что прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.