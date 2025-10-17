Сочі під ракетною і дроновою атакою: туристів у готелях спустили у підвали

Першими з'явилися повідомлення про загрозу атаки невідомих дронів. Зокрема, мер Сочі Андрій Прошунін опублікував о 02:15 пост, у якому вказав інструкцію, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Паралельно в низці пабліків почали з'являтися кадри із Сочі, де чутно сигнал тривоги. Також Telegram-канали писали, що на тлі атаки дронів працює ППО, а також було чутно щонайменше три вибухи над Адлером.

Уже ближче до ранку, о 4:55, мер Сочі написав, що в місті працює ППО і нібито відбиває ракетну атаку.

"Прошу сочинців і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч із береговою лінією - у жодному разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління", - написав він.

Водночас Telegram ASTRA написав, що туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки.

Наразі інформації про будь-які прильоти ракет по місту не було.