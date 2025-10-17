Сочи под ракетной и дроновой атакой: туристов в отелях спустили в подвалы

Первыми появились сообщения об угрозе атаки неизвестных дронов. В частности, мер Сочи Андрей Прошунин опубликовал в 02:15 пост, в котором указал инструкцию, как действовать в той или иной ситуации.

Параллельно в ряде пабликов стали появляться кадры из Сочи, где слышно сигнал тревоги. Также Telegram-каналы писали, что на фоне атаки дронов работает ПВО, а также было слышно минимум три взрыва над Адлером.

Уже ближе к утру, в 4:55, мэр Сочи написал, что в городе работает ПВО и якобы отражает ракетную атаку.

"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - написал он.

В то же время Telegram ASTRA написал, что туристов в отелях Сочи начали спускать в подвалы и подземные парковки.

На данный момент информации о каких-либо прилетах ракет по городу не было.