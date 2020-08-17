Події в Білорусі можуть істотно вплинути на Україну, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський провів нараду з силовиками і розвідорганами через ситуацію в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду у зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі. Президент заявив, що події в Білорусі можуть істотно вплинути на Україну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час наради детально проаналізували як внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, так і численні зовнішні фактори, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Крім того, Зеленський з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур, а також главами ряду ОДА провели оцінку всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку сьогоднішнього загострення внутрішньополітичної в Білорусі, включаючи різні типи ескалації огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

Також сторони провели аналіз ризиків безпосередньо для України, що виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та надано розпорядження.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі почалися масові протести, які охопили всю країну після завершення виборів президента; за даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобув Лукашенко.