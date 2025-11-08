Собор архистратига Михаїла: ПЦУ пояснила, чому сьогодні - головне свято всіх ангелів

Звідки походить це свято

Згідно з інформацією Православної Церкви України, Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних - це головне свято на честь усіх ангелів, "число яких є незбагненне".

Йдеться про їхнє соборне, спільне прославлення.

Українцям розповіли, що побожне святкування Собору святих ангелів Церква прийняла (за Переданням богонатхненних отців) після того, як відкинула стародавнє шанування ангелів, "запроваджене єретиками та ідолопоклонниками".

"Коли ті поклонялися ангелам і приносили їм жертви", - зауважили у ПЦУ.

Коли було встановлене православне святкування

Повідомляється, що за кілька років до Першого Вселенського Нікейського Собору - у 319 або 320 році - відбувся помісний Лаодикійський Собор.

Саме на ньому було:

засуджене нечестиве шанування ангелів замість Бога;

встановлене православне святкування їхнього Собору.

Як обрали дату Собору святих ангелів

У ПЦУ розповіли, що святкування Собору святих ангелів було встановлено звершувати в листопаді (дев'ятому місяці від березня, з якого в давнину починався рік) - відповідно до числа 9-ти чинів ангельських.

Тим часом восьмий день місяця (8 листопада) вказує "на майбутній Собор усіх сил небесних у день Страшного Суду Божого, який святі отці називають "днем восьмим".

"Бо після цього віку, що триває седмицями днів, настане "день восьмий", і тоді "прийде Син Людський у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі народи; і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів", - додали у ПЦУ.

Що відомо про ангельські сили та їх чини

Громадянам нагадали, що "ангели неодноразово згадуються в Писанні".

"Вони були сотворені ще до творення видимого світу, бо мають безтілесну, невидиму, духовну природу. Вони не мають видимого тіла, як ми, люди, але мають розум та волю, наділені від Бога великою могутністю і є безсмертними", - поділились у ПЦУ.

Зазначається, що ангельські сили поділяють на 9 чинів, які, своєю чергою, діляться на 3 ієрархії:

вищу (першу, ближчу до Пресвятої Тройці та найвищу) - складають серафими, херувими й престоли;

середню (в якій також існує три чини ангелів) - господства, сили та влади;

нижчу - начала, архангели й ангели.

Чому ангели - ближчі за всіх до людей

"Ангели в небесній ієрархії нижчі за всі чини й ближчі за всіх до людей", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що вони:

сповіщають таємниці й наміри Божі (адже "ангел" у перекладі з грецької ἄγγελος - "вісник");

наставляють людей жити добродійно і праведно для Бога.

"Їх приставлено для охорони кожного з нас, віруючих: людей добродійних вони утримують від падіння, хто впав - тих піднімають і ніколи не залишають нас, бо завжди готові допомагати нам", - пояснили українцям.

Хто очолив воїнство вірних духів

У ПЦУ нагадали, що всі ангельські чини, хоч і мають різні найменування, але є "ангелами за служінням".

"І над усіма ними поставлений святий архистратиг, тобто начальник воїнства - Михаїл. Він є архангелом, тобто з нижчої ієрархії", - повідомили громадянам.

Зазначається, що його ім'я з давньоєврейської мови перекладається "Хто як Бог?!", тобто "Хто може бути подібним до Бога? Ніяке творіння не може бути Богом".

"Цей архангел очолив воїнство вірних духів, які перемогли сатану та бісів, тобто тих ангелів, які зреклися Бога", - пояснили у ПЦУ.

Сьогодні ПЦУ відзначає головне свято на честь усіх ангелів (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Собор архистратига Михаїла: що зробити в цей день

Насамкінець українцям розповіли, що "шанування святого архангела Михайла розпочалося в Православній Церкві з найдавніших часів".

Тож сьогодні, ПЦУ закликає громадян приходити до храмів - "з нагоди цього світлого дня".

"Щоби віддати шану і подякувати архистратигу Михаїлу та всьому небесному воїнству за різноманітне служіння, яке вони звершили і продовжують виконувати для нашого блага, допомагаючи нам на шляху спасіння", - підсумували у ПЦУ.