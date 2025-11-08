Собор архистратига Михаила: ПЦУ объяснила, почему сегодня - главный праздник всех ангелов

Откуда происходит этот праздник

Согласно информации Православной Церкви Украины, Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных - это главный праздник в честь всех ангелов, "число которых непостижимо".

Речь идет об их соборном, совместном прославлении.

Украинцам рассказали, что благоговейное празднование Собора святых ангелов Церковь приняла (по Преданию богодухновенных отцов) после того, как отвергла древнее почитание ангелов, "введенное еретиками и идолопоклонниками".

"Когда те поклонялись ангелам и приносили им жертвы", - отметили в ПЦУ.

Когда было установлено православное празднование

Сообщается, что за несколько лет до Первого Вселенского Никейского Собора - в 319 или 320 году - состоялся поместный Лаодикийский Собор.

Именно на нем было:

осуждено нечестивое почитание ангелов вместо Бога;

установлено православное празднование их Собора.

Как выбрали дату Собора святых ангелов

В ПЦУ рассказали, что празднование Собора святых ангелов было установлено совершать в ноябре (девятом месяце от марта, с которого в древности начинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов ангельских.

Между тем восьмой день месяца (8 ноября) указывает "на будущий Собор всех сил небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют "днем восьмым".

"Ибо после этого века, который длится седмицами дней, наступит "день восьмой", и тогда "придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы; и отделит их одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов", - добавили в ПЦУ.

Что известно об ангельских силах и их чинах

Гражданам напомнили, что "ангелы неоднократно упоминаются в Писании".

"Они были созданы еще до сотворения видимого мира, потому что имеют бестелесную, невидимую, духовную природу. Они не имеют видимого тела, как мы, люди, но имеют ум и волю, наделены от Бога большим могуществом и являются бессмертными", - поделились в ПЦУ.

Отмечается, что ангельские силы разделяют на 9 чинов, которые, в свою очередь, делятся на 3 иерархии:

высшую (первую, ближе к Пресвятой Троице и самую высокую) - составляют серафимы, херувимы и престолы;

среднюю (в которой также существует три чина ангелов) - господства, силы и власти;

низшую - начала, архангелы и ангелы.

Почему ангелы - ближе всех к людям

"Ангелы в небесной иерархии ниже всех чинов и ближе всех к людям", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что они:

возвещают тайны и намерения Божьи (ведь "ангел" в переводе с греческого ἄγγελος - "вестник");

наставляют людей жить добродетельно и праведно для Бога.

"Они приставлены для охраны каждого из нас, верующих: людей добродетельных они удерживают от падения, кто упал - тех поднимают и никогда не оставляют нас, потому что всегда готовы помогать нам", - объяснили украинцам.

Кто возглавил воинство верных духов

В ПЦУ напомнили, что все ангельские чины, хоть и имеют разные наименования, но являются "ангелами по служению".

"И над всеми ими поставлен святой архистратиг, то есть начальник воинства - Михаил. Он является архангелом, то есть из низшей иерархии", - сообщили гражданам.

Отмечается, что его имя с древнееврейского языка переводится "Кто как Бог?!", то есть "Кто может быть подобным Богу? Никакое творение не может быть Богом".

"Этот архангел возглавил воинство верных духов, которые победили сатану и бесов, то есть тех ангелов, которые отреклись от Бога", - пояснили в ПЦУ.

Сегодня ПЦУ отмечает главный праздник в честь всех ангелов (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Собор архистратига Михаила: что сделать в этот день

В завершение украинцам рассказали, что "почитание святого архангела Михаила началось в Православной Церкви с древнейших времен".

Поэтому сегодня, ПЦУ призывает граждан приходить в храмы - "по случаю этого светлого дня".

"Чтобы отдать дань уважения и поблагодарить архистратига Михаила и все небесное воинство за разнообразное служение, которое они совершили и продолжают выполнять для нашего блага, помогая нам на пути спасения", - подытожили в ПЦУ.