Собираются идти на Россию? ЦПД развеяло российскую пропаганду о наступлении украинских войск

В России распространяют пропаганду о якобы планах украинских военных после освобождения Харьковской области наступать на территорию РФ. Такие фейки направлены на манипулирование сознанием граждан страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

После успешного контрнаступления украинских военных в Харьковской области, защитники вышли на границу с Россией на некоторых участках. Однако каналы российских пропагандистов и коллаборантов заявляют, что ВСУ якобы не собираются останавливаться и переходят границу России в Белгородской области для обстрелов гражданского населения.

Кроме того, в интернете распространяют провокационные видео якобы с обстрелами приграничных населенных пунктов РФ.

"Внимание! Эти фейки создаются для манипулирования внутренним населением России, а также моральной подготовкой к возможной мобилизации. Хоть руководство оккупантов заявляет, что в мобилизации нет необходимости и она не планируется, однако СМИ РФ все чаще отмечают, что Россия воюет с нацизмом всего мира", - отмечают в ЦПД.