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Собираются идти на Россию? ЦПД развеяло российскую пропаганду о наступлении украинских войск

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 20:28
Собираются идти на Россию? ЦПД развеяло российскую пропаганду о наступлении украинских войск Фото: ЦПД развеяло российскую пропаганду о наступлении украинских войск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России распространяют пропаганду о якобы планах украинских военных после освобождения Харьковской области наступать на территорию РФ. Такие фейки направлены на манипулирование сознанием граждан страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

После успешного контрнаступления украинских военных в Харьковской области, защитники вышли на границу с Россией на некоторых участках. Однако каналы российских пропагандистов и коллаборантов заявляют, что ВСУ якобы не собираются останавливаться и переходят границу России в Белгородской области для обстрелов гражданского населения.

Кроме того, в интернете распространяют провокационные видео якобы с обстрелами приграничных населенных пунктов РФ.

"Внимание! Эти фейки создаются для манипулирования внутренним населением России, а также моральной подготовкой к возможной мобилизации. Хоть руководство оккупантов заявляет, что в мобилизации нет необходимости и она не планируется, однако СМИ РФ все чаще отмечают, что Россия воюет с нацизмом всего мира", - отмечают в ЦПД.

Напомним, украинские военные освободили уже 388 населенных пунктов Харьковской области.

Под оккупацией остается около 6% территории региона.

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