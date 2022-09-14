ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збираються йти на Росію? ЦПД розвіяло російську пропаганду щодо наступу українських військ

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 20:28
Збираються йти на Росію? ЦПД розвіяло російську пропаганду щодо наступу українських військ Фото: ЦПД розвіяло російську пропаганду щодо наступу українських військ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії поширюють пропаганду про нібито плани українських військових після звільнення Харківської області наступати на територію РФ. Такі фейки направлені на маніпулювання свідомістю громадян країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Після успішного контрнаступу українських військових у Харківській області, захисники вийшли на кордон з Росією на деяких ділянках. Проте канали російських пропагандистів і колаборантів заявляють, що ЗСУ нібито не збираються зупинятися і переходять кордон Росії в Білгородській області для обстрілів цивільного населення.

Окрім того, в інтернеті поширюють провокаційні відео нібито з обстрілами прикордонних населених пунктів РФ.

"Увага! Ці фейки створюються для маніпулювання внутрішнім населенням Росії, а також моральною підготовкою до можливої мобілізації. Хоч керівництво окупантів заявляє, що в мобілізації немає необхідності і вона не планується, проте ЗМІ РФ все частіше наголошують, що Росія воює з нацизмом всього світу", - зазначають в ЦПД.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже 388 населених пунктів Харківської області.

Під окупацією залишається близько 6% території регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Україна
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма