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Собирать клубнику. Рабочим российского завода Kia предложили альтернативную работу

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Москва, Вторник 31 мая 2022 05:30
Собирать клубнику. Рабочим российского завода Kia предложили альтернативную работу Завод "Автотор" (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Завод Автотор, на котором в Калининграде собирают Kia и Hyundai, производит в 4-5 раз меньше машин, чем до начала российского вторжения в Украину. Чтобы занять безработных сотрудников, менеджмент предприятия придумал альтернативу — заняться сбором урожая клубники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor.

С середины июня по июль рабочие смогут отправиться на сбор клубники, с июля по август — голубики, а в августе и сентябре — яблок. Мероприятия организуют в питомнике, в 100 километрах от Калининграда, куда рабочим придется добираться своим ходом.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании, которые продолжают работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни международных компаний вышли с российского рынка или приостановили свою деятельность в РФ.

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