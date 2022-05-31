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Збирати полуницю. Робітникам російського заводу Kia запропонували альтернативну роботу

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Москва, Вівторок 31 травня 2022 05:30
Збирати полуницю. Робітникам російського заводу Kia запропонували альтернативну роботу Завод "Автотор" (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Завод Автотор, на якому в Калінінграді збирають Kia і Hyundai, виробляє в 4-5 разів менше машин, ніж до початку російського вторгнення в Україну. Щоб зайняти безробітних співробітників, менеджмент підприємства придумав альтернативу - зайнятися збором врожаю полуниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor.

З середини червня по липень робітники зможуть відправитися на збір полуниці, з липня по серпень — лохини, а в серпні і вересні — яблук. Заходи організовують в розпліднику, в 100 кілометрах від Калінінграда, куди робочим доведеться добиратися своїм ходом.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії після вторгнення в Україну, піти з російського ринку, щоб уникнути публічної ганьби.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні міжнародних компаній вийшли з російського ринку або призупинили свою діяльність в РФ.

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