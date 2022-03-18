Российский рынок покинули уже более 220 компаний: МИД обнародовал полный список
Мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжение РФ в Украину. Таких уже более 220.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства иностранных дел.
"Уже более 220 компаний ушли с рынка РФ. С каждым днем их становится все больше. Сейчас перечень тех, кто прекратил свою работу в России, уже настолько длинный, что вместить их всех на изображение стандартного размера стало практически не возможно", - отмечают в сообщении.
С полным списком компаний можно ознакомиться в инфографике.
Фото: российский рынок покинули уже более 220 компаний facebook.com/UkraineMFA)
Напомним, недавно Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG заявила о приостановке инвестиций и коммерческой деятельности в России.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на войну России против Украины ряд компаний все еще продолжают работать на российском рынке. Он призвал мир бойкотировать их.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.