Участвовали в боях под Мариуполем и Горловкой. СБУ разоблачила двух боевиков ОРДО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ОРДО. Они присоединились к так называемой армии "ДНР" в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

"По данным следствия, к так называемой "ДНР" они добровольно присоединились в 2014 году. Один из них является боевиком действующей группировки так называемой "Славянской бригады ДНР". Там отвечает за сбор разведданных вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что другой злоумышленник был назначен наводчиком 120 мм минометов, которые использовали в боевых действиях против украинских войск на территории Донбасса.

Указывается, что боевики принимали активное участия в боях под Мариуполем и Горловкой, обстреливания позиции украинских солдат. Они применяли тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

Против боевиков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им заочно вручили подозрение. Сейчас злоумышленники скрываются от украинского правосудия на временно оккупированной территории Донбасса.