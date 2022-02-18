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Участвовали в боях под Мариуполем и Горловкой. СБУ разоблачила двух боевиков ОРДО

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Донецкая область, Пятница 18 февраля 2022 11:44
Участвовали в боях под Мариуполем и Горловкой. СБУ разоблачила двух боевиков ОРДО Фото: СБУ разоблачила боевиков ОРДО (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ОРДО. Они присоединились к так называемой армии "ДНР" в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, к так называемой "ДНР" они добровольно присоединились в 2014 году. Один из них является боевиком действующей группировки так называемой "Славянской бригады ДНР". Там отвечает за сбор разведданных вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что другой злоумышленник был назначен наводчиком 120 мм минометов, которые использовали в боевых действиях против украинских войск на территории Донбасса.

Указывается, что боевики принимали активное участия в боях под Мариуполем и Горловкой, обстреливания позиции украинских солдат. Они применяли тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

Против боевиков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им заочно вручили подозрение. Сейчас злоумышленники скрываются от украинского правосудия на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщало РБК-Украина ранее, с утра 18 февраля штаб ООС зафиксировал более 20 нарушения перемирия на Донбассе.

Также отметим, что по фактам обстрелов детского сада в Станице Луганской и школы в Попасной было возбуждено уголовное производство.

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