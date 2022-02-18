ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Брали участь у боях під Маріуполем та Горлівкою. СБУ викрила двох бойовиків ОРДО

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 18 лютого 2022 11:44
Брали участь у боях під Маріуполем та Горлівкою. СБУ викрила двох бойовиків ОРДО Фото: СБУ викрила бойовиків ОРДО (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили двох бойовиків ОРДО. Вони приєдналися до так званої армії "ДНР" у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"За даними слідства, до так званої "ДНР" вони добровільно приєдналися в 2014 році. Один з них є бойовиком діючого угруповання так званої "Слов'янської бригади ДНР". Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що інший зловмисник був призначений навідником 120 мм мінометів, які використовували в бойових діях проти українських військ на території Донбасу.

Вказується, що бойовики брали активну участь у боях під Маріуполем і Горлівкою, обстрілювання позиції українських солдатів. Вони застосовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати та кулемети.

Проти бойовиків порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм заочно вручили підозру. Наразі зловмисники переховуються від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, з ранку 18 лютого штаб ООС зафіксував понад 20 порушення перемир'я на Донбасі.

Також відзначимо, що за фактами обстрілів дитячого садка в Станиці Луганській і школи в Попасній було порушено кримінальне провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Донецька область ОРДЛО
NEWS
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі