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Ситуация на Донбассе обостряется. Боевики с утра обстреливают, уже 20 нарушений "тишины"

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Донецк, Пятница 18 февраля 2022 10:44
Ситуация на Донбассе обостряется. Боевики с утра обстреливают, уже 20 нарушений "тишины" Фото: на Донбассе обострение (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики, по состоянию на 18 февраля, уже 20 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Они стреляют из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

"Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Боевики задействовали:

  • артиллерийские системы калибра 122 мм,
  • минометы калибра 120 мм и 82 мм,
  • гранатометы различных систем,
  • вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - сообщили в ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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