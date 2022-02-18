Ситуация на Донбассе обостряется. Боевики с утра обстреливают, уже 20 нарушений "тишины"
Фото: на Донбассе обострение (flickr)
Боевики, по состоянию на 18 февраля, уже 20 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Они стреляют из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
"Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Боевики задействовали:
- артиллерийские системы калибра 122 мм,
- минометы калибра 120 мм и 82 мм,
- гранатометы различных систем,
- вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - сообщили в ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.