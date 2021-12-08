ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи збирається Росія нападати на Україну: відповідь Путіна

Новость на русском →
Москва, Середа 08 грудня 2021 16:22
Чи збирається Росія нападати на Україну: відповідь Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін вважає провокаційними питання про можливий напад на Україну. За його словами, Москва проводить миролюбну зовнішню політику, але повинна забезпечувати свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.

"Це провокаційне питання. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами", - відповів Путін на питання про можливість нападу на Україну.

Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це ж саме відбудеться і в разі вступу України до НАТО.

"Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, тому що за цим піде розміщення там відповідних військових контингентів, баз і загрозливої нам зброї... Ось в такому обсязі достатньо буде відповісти на сьогоднішній день", - додав російський президент.

Нагадаємо, на вчорашніх переговорах президентів США та Росії порушувалося питання гарантій невступу України до НАТО. Американський лідер Джо Байден дав чітко зрозуміти, що розширення НАТО - це не справа Росії.

До цього в МЗС Росії заявили, що вступ України до НАТО "матиме серйозні негативні наслідки для Європи" і називали це питання "червоною лінією".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Україна
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України