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Байден отверг требования России о гарантиях невступления Украины в НАТО, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 23:07
Байден отверг требования России о гарантиях невступления Украины в НАТО, - Госдеп Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На сегодняшних онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантов невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО - не дело России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд во время выступления в Сенате.

"Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО - это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений", - пояснила Нуланд.

Напомним, накануне онлайн-саммита президент России Владимир Путин заявил, что будет добиваться "надежных и долгосрочных" гарантий безопасности от НАТО. Россия хотела, чтобы Альянс отказался от вступления Украины.

После этого украинский министр обороны Алексей Резников призвал президента США отвергнуть требования Путина.

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