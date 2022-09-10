Не собираемся пятиться как краб. Зеленский заверил, что ВСУ будут продолжать идти вперед
Украинские военные не собираются пятиться как краб, они будут продолжать свое наступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Президент подчеркнул, что следующая зима, возможно, станет переломной для войны и может привести к быстрой деоккупации всей территории Украины.
По его словам, если бы украинские военные обладали бы большим количеством оружия, то освобождение территорий происходило бы еще быстрее.
"Мы не крабы и боком или назад никто не пойдет. Мы будем идти вперед", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что украинцы всегда готовы отстаивать свою землю.
Напомним, ранее стало известно, что Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак показал первое фото из освобожденного Изюма Харьковской области.
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