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Не збираємося задкувати як краб. Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжуватимуть йти вперед

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Київ, Субота 10 вересня 2022 23:14
Не збираємося задкувати як краб. Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжуватимуть йти вперед Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові не збираються задкувати як краб, вони будуть продовжувати свій наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованою Фондом Віктора Пінчука.

Президент підкреслив, що наступна зима, можливо, стане переломною для війни і може призвести до швидкої деокупації всієї території України.

За його словами, якби українські військові володіли б великою кількістю зброї, то звільнення територій відбувалося б ще швидше.

"Ми не краби і боком або назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що українці завжди готові відстоювати свою землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Також ми писали, що глава офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.

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