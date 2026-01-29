ua en ru
Собака напав на дитину на Київщині: хлопчик у лікарні, поліція шукає власника тварини

Четвер 29 січня 2026 12:36
Собака напав на дитину на Київщині: хлопчик у лікарні, поліція шукає власника тварини Поліція зараз з'ясовує обставини інциденту (фото ілюстративне: dog-bite-scaled personalinjuryattorneysco)
Автор: Василина Копитко

У місті Тетіїв на Білоцерківщині собака покусав 8-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями, поліція з’ясовує обставини інциденту та встановлює власника тварини.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення Нацполіції у Київській області.

Що сталося

Подія сталася 28 січня в одному з дворів багатоповерхових будинків у Тетієві. За даними правоохоронців, собака напав на малолітнього хлопчика під час гри на дитячому майданчику.

У результаті нападу дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Реакція поліції

У Білоцерківському районному управлінні поліції повідомили, що інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці проводять перевірку, з’ясовують усі обставини нападу та встановлюють можливого власника собаки.

Поліція звертається до свідків

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, звертатися на спецлінію 102 або до чергової частини Тетіївського відділення поліції за телефоном 0 (98) 958 18 93.

Читайте також про те, що торік у Броварах Київської області невідомий собака напав на школярів біля ліцеїв. Семеро дітей госпіталізовано з травмами легкого та середнього ступеня. Держпродспоживслужба та поліція взялись за встановлення усіх деталей справи.

Раніше ми писали про те, що у 2024 році в Борисполі собака бійцівської породи покусав двох дітей. Малечу доставили до медзакладу, де їм надали необхідну допомогу. Власник тварини також поводився агресивно - гучно висловлювався нецензурною лексикою. Поліція склала на чоловіка протоколи за вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини, а також за дрібне хуліганство.

