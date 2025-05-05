У Броварах собака напав на школярів: семеро дітей у лікарні

У Броварах Київської області невідомий собака напав на школярів біля ліцеїв. Семеро дітей госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

"Близько 13 години на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака вчинив напад на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів. За словами очевидців, тварина не схожа на безпритульну, швидше за все собака має господарів", - повідомив Сапожко.

За його словами, семеро дітей наразі госпіталізовані з травмами легкого та середнього ступеня. Їх стан задовільний. Усім надано необхідну медичну допомогу та проведено вакцинацію.

Наразі діти перебувають під постійним наглядом лікарів.

"Повідомлено поліцію, фахівців Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень. Проводиться розслідування інциденту. Ситуацію тримаю під особистим контролем", - додав мер.

Як повідомили у поліції, правоохоронці проводять перевірку щодо нападу тварини на школярів у Броварах.

"Поліцейські Броварського районного управління поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.