Собака напала на ребенка в Киевской области: мальчик в больнице, полиция ищет владельца животного

В городе Тетиев в Белоцерковском районе собака покусала 8-летнего мальчика, который играл на детской площадке во дворе многоэтажки. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями, полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает владельца животного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции в Киевской области.

Что произошло

Происшествие произошло 28 января в одном из дворов многоэтажных домов в Тетиеве. По данным правоохранителей, собака напала на малолетнего мальчика во время игры на детской площадке.

В результате нападения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Реакция полиции

В Белоцерковском районном управлении полиции сообщили, что информацию об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства нападения и устанавливают возможного владельца собаки.

Полиция обращается к свидетелям

В полиции призывают граждан, владеющих какой-либо информацией относительно этого события, обращаться по спецлинии 102 или в дежурную часть Тетиевского отделения полиции по телефону 0 (98) 958 18 93.