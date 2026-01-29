ua en ru
Собака напала на ребенка в Киевской области: мальчик в больнице, полиция ищет владельца животного

Четверг 29 января 2026 12:36
UA EN RU
Собака напала на ребенка в Киевской области: мальчик в больнице, полиция ищет владельца животного Полиция сейчас выясняет обстоятельства инцидента (фото иллюстративное: dog-bite-scaled personalinjuryattorneysco)
Автор: Василина Копытко

В городе Тетиев в Белоцерковском районе собака покусала 8-летнего мальчика, который играл на детской площадке во дворе многоэтажки. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями, полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает владельца животного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции в Киевской области.

Что произошло

Происшествие произошло 28 января в одном из дворов многоэтажных домов в Тетиеве. По данным правоохранителей, собака напала на малолетнего мальчика во время игры на детской площадке.

В результате нападения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Реакция полиции

В Белоцерковском районном управлении полиции сообщили, что информацию об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства нападения и устанавливают возможного владельца собаки.

Полиция обращается к свидетелям

В полиции призывают граждан, владеющих какой-либо информацией относительно этого события, обращаться по спецлинии 102 или в дежурную часть Тетиевского отделения полиции по телефону 0 (98) 958 18 93.

Читайте также о том, что в прошлом году в Броварах Киевской области неизвестная собака напала на школьников возле лицеев. Семеро детей госпитализированы с травмами легкой и средней степени. Госпродпотребслужба и полиция взялись за установление всех деталей дела.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году в Борисполе собака бойцовской породы покусала двух детей. Малышей доставили в медучреждение, где им оказали необходимую помощь. Владелец животного также вел себя агрессивно - громко выражался нецензурной лексикой. Полиция составила на мужчину протоколы за выгул собак без поводков и намордников, что повлекло причинение вреда здоровью человека, а также за мелкое хулиганство.

