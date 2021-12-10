ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снизила риск заражения на 73%: в США успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 21:59
Снизила риск заражения на 73%: в США успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных Фото: в США успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature Medicine.

Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.

Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.

Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что в Японии учёным удалось убить ВИЧ в организме обезьяны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ВИЧ
NEWS
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет