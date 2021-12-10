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Знизила ризик інфікування на 73%: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах

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П'ятниця 10 грудня 2021 21:59
Знизила ризик інфікування на 73%: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах Фото: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американські вчені заявили про успішне випробування мРНК вакцини від ВІЛу на тваринах. Її щепили мишам та макакам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nature Medicine.

Розробкою мРНК-вакцини займалися науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. Протягом 60 тижнів вчені спостерігали за групами тварин та виробленням антитіл після введення їм вакцини.

Згідно з результатами випробувань препарат знизив ризик інфікування вірусом імунодефіциту на 79%.

Наступні ж випробування допоможуть краще дослідити потенціал застосування вакцини у людей.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що в Японії вченим вдалося вбити ВІЛ в організмі мавпи.

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