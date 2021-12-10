Знизила ризик інфікування на 73%: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах
Фото: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах (Getty Images)
Американські вчені заявили про успішне випробування мРНК вакцини від ВІЛу на тваринах. Її щепили мишам та макакам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nature Medicine.
Розробкою мРНК-вакцини займалися науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. Протягом 60 тижнів вчені спостерігали за групами тварин та виробленням антитіл після введення їм вакцини.
Згідно з результатами випробувань препарат знизив ризик інфікування вірусом імунодефіциту на 79%.
Наступні ж випробування допоможуть краще дослідити потенціал застосування вакцини у людей.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що в Японії вченим вдалося вбити ВІЛ в організмі мавпи.