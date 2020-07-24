Снижение после роста: что происходит с курсом доллара 24 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,29 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,62 (27,80 - 23 июля), продажи - 27,91 (28,09 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,73 (31,85 - 23 июля), продажи - 32,29 (32,43 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,51 (3,52 - 23 июля), продажи 3,94 (3,97 - 23 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,20 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 июля справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, снизив его по сравнению с 23 июля (27,88 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,75 - 27,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне и за последние три дня на межбанке продано 350 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".