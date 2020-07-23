Непрекращающийся рост: что происходит с курсом доллара 23 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продают дороже 28 гривен, евро - дороже 32 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,43 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,80 (27,68 - 22 июля), продажи - 28,09 (28,01 - 22 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (31,61 - 22 июля), продажи - 32,43 (32,17 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,52 - 22 июля), продажи 3,97 (3,95 - 22 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,28 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 июля справочный курс на уровне 27,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 22 июля (27,76 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,85 - 28,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко во время с послами стран Большой семерки заявил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.