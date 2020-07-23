ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны

Киев, Четверг 23 июля 2020 14:41
НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Центробанк и в дальнейшем намерен сглаживать резкие колебания

Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне. За последние дни на межбанке продано 350 млн долларов.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"За последние три дня, включая сегодняшний день мы продали где-то 350 млн долларов", - сказал он и напомнил, что во время ажиотажа в марте НБУ продавал такие суммы за один день.

По его словам, сейчас нет фундаментальных причин для роста курса доллара, наоборот ситуация с платежным балансом благоприятная.

Сологуб заверил, что НБУ и в дальнейшем намерен придерживаться политики сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".

Отметим, Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Национальный банк Украиныкурс НБУКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь