НБУ назвал причины скачка курса доллара

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Политические заявления о девальвации стали причиной нервозности на рынке

Причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле 2020 года стали психологические факторы. В частности, заявления о девальвации подтолкнули курс вверх.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы видим, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке - психологическая", - сказал он.

Сологуб напомнил, что после заявления Якова Смолия об отставке с поста главы НБУ центробанку пришлось выходить 2 июля с интервенциями на сумму 150 млн долларов для того, чтобы погасить ажиотаж.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. МЫ видим, что покупает валюту население, покупают валюту бизнес", - сообщил замглавы НБУ.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".

По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке

Напомним, партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина, надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной.