Зниження після зростання: що відбувається з курсом долара 24 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,29 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,62 (27,80 - 23 липня), продажу - 27,91 (28,09 - 23 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,73 (31,85 - 23 липня), продажу - 32,29 (32,43 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,51 (3,52 - 23 липня), продажу 3,94 (3,97 - 23 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,20 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 липня довідковий курс на рівні 27,73 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 липня (27,88 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,75 - 27,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк України відновив інтервенції для згладжування різких коливань курсу долара до гривні і за останні три дні на міжбанку продано 350 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні-2020 стали психологічні фактори.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".