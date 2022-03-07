Снижает защиту городов: украинцев призвали не снимать и не публиковать работу ПВО
Украинцев призвали не снимать и не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Это демаскирует места расположения систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и дома", - подчеркивается в сообщении.
Как отметили в Госспецсвязи, эффективна противовоздушная оборона - это когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда ему "прилетит". Поэтому украинцам не следует публиковать фото и видео таких "салютов".
Все видео полета и попадания ракет демаскируют системы ПВО. "Не публикуйте видео Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", - объяснили в ведомстве.
Напомним, по данным на вечер 5 марта с начала российского вторжения украинские зенитчики сбили 44 самолета и 44 вертолета врага.
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