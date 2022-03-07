Знижує захист міст: українців закликали не знімати і не публікувати роботу ППО
Українців закликали не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони (ППО) країни. Це демаскує місця розташування систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.
"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому Назустріч ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя і вдома", - підкреслюється в повідомленні.
Як зазначили в Держспецзв'язку, ефективна протиповітряна оборона - це коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки йому "прилетить". Тому українцям не слід публікувати фото і відео таких "салютів".
Всі відео польоту і попадання ракет демаскують системи ППО. "Не публікуйте відео це знижує захист наших міст, отже, веде до смерті близьких і друзів", - пояснили у відомстві.
Нагадаємо, за даними на вечір 5 березня з початку російського вторгнення українські зенітники збили 44 літаки і 44 вертольоти ворога.
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