У Снігурівці відновлять водопостачання у тестовому режимі: названо дату

За його словами, міськрада Миколаєва надасть Снігурівці екскаватор для відновлення водопровідної мережі.

"Обласна адміністрація передала нам 2 потужні генератори, за допомогою яких ми вже завтра почнемо в тестовому режимі подавати воду містянам", - зазначив Кухта.

Він також додав, що незабаром у місті розроблять графік подачі води.