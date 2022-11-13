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У Снігурівці відновлять водопостачання у тестовому режимі: названо дату

Фото: у Снігурівці відновлять водопостачання у тестовому режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У звільненій від росіян Снігурівці (Миколаївська область) вже завтра, 14 листопада, у тестовому режимі розпочнуть подачу води мешканцям міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Миколаївської облради Івана Кухту у Facebook.

За його словами, міськрада Миколаєва надасть Снігурівці екскаватор для відновлення водопровідної мережі.

"Обласна адміністрація передала нам 2 потужні генератори, за допомогою яких ми вже завтра почнемо в тестовому режимі подавати воду містянам", - зазначив Кухта.

Він також додав, що незабаром у місті розроблять графік подачі води.

Нагадаємо, про те, що українські військові взяли під свій контроль Снігурівку, стало відомо ще 10 листопада вранці.

Того ж дня звільнення міста від окупантів підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

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Миколаївська областьВодопостачанняВійна Росії проти України