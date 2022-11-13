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В Снигиревке возобновят водоснабжение в тестовом режиме: названа дата

Фото: в Снигиревке возобновят водоснабжение в тестовом режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В освобожденной от россиян Снигиревке (Николаевская область) уже завтра, 14 ноября, в тестовом режиме начнут подачу воды жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Николаевского облсовета Ивана Кухту в Facebook.

По его словам, горсовет Николаева предоставит Снигиревке экскаватор для восстановления водопроводной сети.

"Областная администрация передала нам 2 мощных генератора, с помощью которых мы уже завтра начнем в тестовом режиме подавать воду горожанам", - отметил Кухта.

Он также добавил, что скоро в городе разработают график подачи воды.

Напомним, о том, что украинские военные взяли под свой контроль Снигиревку, стало известно еще 10 ноября утром.

В тот же день освобождение города от оккупантов подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что сегодня, 13 ноября, стало известно, что в Снигиревке появилась мобильная связь.

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Николаевская областьВодоснабжениеВойна России против Украины