В Снигиревке возобновят водоснабжение в тестовом режиме: названа дата

По его словам, горсовет Николаева предоставит Снигиревке экскаватор для восстановления водопроводной сети.

"Областная администрация передала нам 2 мощных генератора, с помощью которых мы уже завтра начнем в тестовом режиме подавать воду горожанам", - отметил Кухта.

Он также добавил, что скоро в городе разработают график подачи воды.