В Снигиревке возобновят водоснабжение в тестовом режиме: названа дата
В освобожденной от россиян Снигиревке (Николаевская область) уже завтра, 14 ноября, в тестовом режиме начнут подачу воды жителям города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Николаевского облсовета Ивана Кухту в Facebook.
По его словам, горсовет Николаева предоставит Снигиревке экскаватор для восстановления водопроводной сети.
"Областная администрация передала нам 2 мощных генератора, с помощью которых мы уже завтра начнем в тестовом режиме подавать воду горожанам", - отметил Кухта.
Он также добавил, что скоро в городе разработают график подачи воды.
Напомним, о том, что украинские военные взяли под свой контроль Снигиревку, стало известно еще 10 ноября утром.
В тот же день освобождение города от оккупантов подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что сегодня, 13 ноября, стало известно, что в Снигиревке появилась мобильная связь.
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