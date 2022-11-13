В Снигиревке возобновят водоснабжение в тестовом режиме: названа дата

В освобожденной от россиян Снигиревке (Николаевская область) уже завтра, 14 ноября, в тестовом режиме начнут подачу воды жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Николаевского облсовета Ивана Кухту в Facebook .

По его словам, горсовет Николаева предоставит Снигиревке экскаватор для восстановления водопроводной сети.

"Областная администрация передала нам 2 мощных генератора, с помощью которых мы уже завтра начнем в тестовом режиме подавать воду горожанам", - отметил Кухта.

Он также добавил, что скоро в городе разработают график подачи воды.