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У Снігурівці відновили видачу пенсій, запрацювала швидка допомога

Фото: Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 15 листопада, у Снігурівці Миколаївської області та двох сусідніх населених пунктах відновилися виплати пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Повідомляється, що цю функцію покладено на "Укрпошту". Також 14 листопада у Снігурівці відновлено роботу екстреної швидкої допомоги.

До місцевої лікарні передано спеціалізований медичний автомобіль, лікарські засоби, вакцини проти COVID-19, термоконтейнери для зберігання вакцин та необхідні витратні матеріали.

Окрім того, на звільнених територіях Миколаївської області вже відновлюють роботу підрозділу ДСНС України.

Раніше ми писали, що в'їзд та виїзд до Снігурівки на Миколаївщині обмежили щонайменше до 24 листопада.

Також повідомлялося, що 14 листопада в Снігурівці в тестовому режимі розпочато подачу води мешканцям міста. Крім того, 13 листопада у місті Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

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