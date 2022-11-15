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В Снигиревке возобновили выдачу пенсий, заработала скорая помощь

Фото: Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 15 ноября, в Снигиревке Николаевской области и двух соседних населенных пунктах возобновились выплаты пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Сообщается, что эта функция возложена на "Укрпочту". Также 14 ноября в Снигиревке возобновлена ​​работа экстренной скорой помощи.

В местную больницу переданы специализированный медицинский автомобиль, лекарственные средства, вакцины против COVID-19, термоконтейнеры для хранения вакцин, а также необходимые расходные материалы.

Кроме того, на освобожденных территориях Николаевской области уже возобновляют работу подразделения ГСЧС Украины.

Ранее мы писали, что въезд и выезд в Снигиревку в Николаевской области ограничили по меньшей мере до 24 ноября.

Также сообщалось, что 14 ноября в Снигиревке в тестовом режиме начата подача воды жителям города. Кроме того, 13 ноября в городе Снигиревке появилась мобильная связь.

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Виталий КимНиколаевская областьВторжение России в Украину