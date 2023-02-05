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Все в снігу. З'явились свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України

Фото: з'явились свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Нові супутникові знімки військового аеродрому у білоруській Зябрівці показують, що наразі злітні смуги на ньому покриті снігом. Однак ще на початку січня була помічена підготовка літовища до приймання авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За знімками можна відслідкувати, що на аеродромі ще з червня 2022 перебувають три одиниці спеціальної техніки з щоглами. За весь час їх жодного разу не переміщали. Також за знімками не можна визначити, що це за об'єкти, але ймовірно - це станції радіотехнічної розвідки чи РЕБ.

Фото: свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України (defence-ua.com)

Також декілька не ідентифікованих об'єктів знаходяться у півнійчні частині аеродрому. За останні півроку вони не переміщувались.

Фото: свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України (defence-ua.com)

Однак посеред аеродрому можна побачити насип зі встановленою технікою. Ще у жовтні 2022 року він був порожнім.Порч також пожна побачити створені капоніри, яких раніше не було і вони зайняті технікою.

Фото: свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України (defence-ua.com)

У південній частині аеропорту було помічено техніку, включно з доволі специфічною станцією із доволі високою щоглою. Порівнявши попередні знімки, можна припустити, що інші машини на цій ділянці переміщувались.

Фото: свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України (defence-ua.com)

Загалом, можна помітити, що активність на вказаному аеродромі зберігається. Тамстворюються нові капоніри та насипи. Відзначимо, що даний аеродром можна використовувати для нанесення ракетних ударів.

При цьому - перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Ймовірніше, його можуть використовувати як авіабазу для армійської авіації - ударних та транспортних вертольотів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек", а також встановлювати бетонні огорожі.

Також ми писали, що ще у листопаді 2022 року окопи помітили у північній частині Криму.

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