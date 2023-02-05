Все в снігу. З'явились свіжі знімки аеродрому Зябровка у Білорусі у 22 км від України

Нові супутникові знімки військового аеродрому у білоруській Зябрівці показують, що наразі злітні смуги на ньому покриті снігом. Однак ще на початку січня була помічена підготовка літовища до приймання авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За знімками можна відслідкувати, що на аеродромі ще з червня 2022 перебувають три одиниці спеціальної техніки з щоглами. За весь час їх жодного разу не переміщали. Також за знімками не можна визначити, що це за об'єкти, але ймовірно - це станції радіотехнічної розвідки чи РЕБ.
Також декілька не ідентифікованих об'єктів знаходяться у півнійчні частині аеродрому. За останні півроку вони не переміщувались.
Однак посеред аеродрому можна побачити насип зі встановленою технікою. Ще у жовтні 2022 року він був порожнім.Порч також пожна побачити створені капоніри, яких раніше не було і вони зайняті технікою.
У південній частині аеропорту було помічено техніку, включно з доволі специфічною станцією із доволі високою щоглою. Порівнявши попередні знімки, можна припустити, що інші машини на цій ділянці переміщувались.
Загалом, можна помітити, що активність на вказаному аеродромі зберігається. Тамстворюються нові капоніри та насипи. Відзначимо, що даний аеродром можна використовувати для нанесення ракетних ударів.
При цьому - перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Ймовірніше, його можуть використовувати як авіабазу для армійської авіації - ударних та транспортних вертольотів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек", а також встановлювати бетонні огорожі.
Також ми писали, що ще у листопаді 2022 року окопи помітили у північній частині Криму.
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