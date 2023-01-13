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Росіяни почали рити окопи навколо аеродрому "Бельбек" у Криму (відео)

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Крим, П'ятниця 13 січня 2023 12:22
Росіяни почали рити окопи навколо аеродрому "Бельбек" у Криму (відео) Ілюстративне фото: росіяни почали рити окопи навколо аеродрому "Бельбек" у Криму (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек" у Криму, а також встановлювати бетонні загорожі, відомі як "зуби дракона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Навколо аеродрому "Бельбек" під Севастополем риють траншеї і встановлюють бетонні тетраедри ("зуби дракона"). Побоюються атаки танків і піхоти?", - сказано у повідомленні.

Telegram-канал оприлюднив відео, на якому видно окопи.

Окрім того, Telegram-канал повідомляв, що у Криму почали "посилено готуватися до курортного сезону", особливо на ділянці берега від селища Заозерне до села Молочне. При цьому до посту додали фотографію блокпосту з мішками із піском.

Нагадаємо, в плани українських військ входить звільнення усіх окупованих територій, включаючи Крим. Можливо, це відбудеться вже у 2023 році.

На думку глави розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії.

Генерал Бен Ходжес вважає, що Україна деокупує Крим уже до кінця серпня 2023 року.

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