Все в снегу. Появились свежие снимки аэродрома Зябровка в Беларуси в 22 км от Украины

Новые спутниковые снимки военного аэродрома в белорусской Зябровке показывают, что взлетные полосы на нем покрыты снегом. Однако еще в начале января была замечена подготовка аэропорта к приему авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По снимкам можно отследить, что на аэродроме еще с июня 2022 года находятся три единицы специальной техники с мачтами. За все время их ни разу не перемещали. Также по снимкам нельзя определить, что это за объекты, но вероятно - станции радиотехнической разведки или РЭБ.
Также несколько не идентифицированных объектов находятся в северной части аэродрома. За последние полгода они не передвигались.
Однако среди аэродрома можно увидеть насыпь с установленной техникой. Еще в октябре 2022 года он был пуст. Порч также должна увидеть созданные капониры, которых раньше не было и они заняты техникой.
В южной части аэропорта была замечена техника, включая довольно специфическую станцию с достаточно высоким мачтом. Сравнив предыдущие снимки можно предположить, что другие машины на этом участке перемещались.
В общем можно заметить, что активность на указанном аэродроме сохраняется. Там создаются новые капониры и насыпи. Отметим, что данный аэродром можно использовать для нанесения ракетных ударов.
При этом – превращение его в авиабазу для самолетов остается сомнительным. Вероятнее всего, его могут использовать в качестве авиабазы для армейской авиации – ударных и транспортных вертолетов.
Напомним, ранее стало известно, чтов оккупированном Крыму российские кафиры начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек", а также устанавливать бетонные ограждения.
Также мы писали, что еще в ноябре 2022 окопы заметили в северной части Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.