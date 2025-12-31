Все в снігу й 17 градусів морозу: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах (фото)

Сьогодні зранку високогір'я Карпат "накрив" щільний шар снігу. При цьому температура повітря опустилась до -17°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:55 середи, 31 грудня 2025 року, погода на горі Піп Іван була хмарною. Видимість - обмеженою.
При цьому намело чимало снігу.
Вітер був південно-західним, зі швидкістю 15-17 м/с.
А ось температуру повітря зафіксували на рівні -17 градусів за Цельсієм.
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
"У горах ускладнення погодних умов", - застерегли громадян рятувальники.
Крім того, з огляду на погодні умови, туристів закликали:
Дещо "нижче" у Карпатах - в урочищі Заросляк (розташованому неподалік Говерли) - погода станом на 8:45 також була хмарною. Падав сніг.
Вітер був південно-західний, зі швидкістю 5-7 м/с.
Температура повітря становила -14°C.
"Глибина снігового покриву 25-30 см", - повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 31 грудня 2025 року погода по місту Івано-Франківськ та області очікується хмарною, з проясненнями.
Ймовірні невеликий сніг і слабка хуртовина. На дорогах - ожеледиця.
Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому його пориви можуть досягати небезпечної швидкості - 15-20 м/с.
Температуру повітря вдень прогнозують на рівні:
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили спеціалісти.
