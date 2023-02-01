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Снігу та дощів не буде лише на півдні. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 лютого, в Україні практично повсюдно очікуються сніг із дощем. Сухо і без опадів буде лише на півдні, також можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сніг та дощ

У західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем (у південних областях без істотних опадів).

Вітер та ожеледиця

На дорогах місцями ожеледиця Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 2-7° тепла. В Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

Як повідомлялось, у Карпатах фіксують погіршення погодних умов. Через посилення морозу та погану видимість українців закликають не підійматися на високогір'я.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

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