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Снега и дождей не будет только на юге. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 февраля, в Украине практически повсеместно ожидаются снег с дождем. Сухо и без осадков будет только на юге, также возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Снег и дождь

В западных областях умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории небольшой снег, днем с дождем (в южных областях без существенных осадков).

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 2-7° тепла. В Карпатах умеренный снег, местами вьюга; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

Как сообщалось, в Карпатах фиксируют ухудшение погодных условий. Из-за усиления мороза и плохой видимости украинцев призывают не подниматься на высокогорье.

Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

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