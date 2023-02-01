Снега и дождей не будет только на юге. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Снег и дождь

В западных областях умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории небольшой снег, днем с дождем (в южных областях без существенных осадков).

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 2-7° тепла. В Карпатах умеренный снег, местами вьюга; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

Как сообщалось, в Карпатах фиксируют ухудшение погодных условий. Из-за усиления мороза и плохой видимости украинцев призывают не подниматься на высокогорье.

Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.