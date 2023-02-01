Увійшов до десятки найтепліших. Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні

Середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,0 °С, а найтепліше - 1 та 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2 °С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів, за місяць кліматологи зафіксували у Києві 16 температурних рекордів.

"Опадів на проспекті Науки випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми. Цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших", - додали в обсерваторії.