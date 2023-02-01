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Увійшов до десятки найтепліших. Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні

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Україна, Середа 01 лютого 2023 13:23
Увійшов до десятки найтепліших. Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні Фото: Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,0 °С, а найтепліше - 1 та 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2 °С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів, за місяць кліматологи зафіксували у Києві 16 температурних рекордів.

"Опадів на проспекті Науки випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми. Цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших", - додали в обсерваторії.

Як повідомлялось, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градусів морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.

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